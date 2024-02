Após críticas, Nego do Borel ameaça MC Daniel: 'Eu te meto a porrada' - Foto: Reprodução

Após críticas, Nego do Borel ameaça MC Daniel: 'Eu te meto a porrada' Foto: Reprodução

Publicado 26/02/2024 11:48 | Atualizado 26/02/2024 11:54

A rixa entre Nego do Borel e MC Daniel vem crescendo nas redes sociais e ganhou um novo episódio neste domingo (25). O perdedor do Fight Music Show 4 não poupou palavras ao ameaçar o colega de profissão, após ficar incomodado com os comentários feitos pelo ex de Mel Maia sobre sua derrota contra MC Gui.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Nego do Borel aceitou a derrota e deixou claro que vai se esforçar mais. “Seguinte, de novo, perdi, tô de cabeça erguida, sou sujeito a um homem, treinei pra caralho, vou continuar treinando, tá tudo certo, é isso”, começou o cantor em seus Stories do Instagram.

“Mas eu vou falar uma coisa, tem uns caras que ficam só de internet querendo ‘hipar’ no bagulho dos outros e depois fica igual marica na rua, então eu vou falar. Não fica nesse bagulho de pá comigo não [MC Daniel], mexendo comigo não, moleque. Tu não me conhece não”, afirmou.

“Não fica de caô comigo não. Tô te avisando, hein. Depois tu vai vir pra internet, depois vai falar assim, ‘ah, Nego do Borel, não sei o que’. Eu te meto a porrada, seu arrombado. Tu tá ouvindo, né? Só isso. Valeu”, encerrou. Na legenda dos Stories, ele ainda marcou o artista e escreveu “depois não chora não, seu otário”.