Paula Burlamaqui - Foto reprodução internet

Paula BurlamaquiFoto reprodução internet

Publicado 26/02/2024 08:45 | Atualizado 26/02/2024 08:45

A atriz Paula Burlamaqui abriu seu coração sobre os desafios do envelhecimento, revelando o peso das mudanças. Ela revelou quando enfrentou a pressão social sobre a idade por meio de uma piada e passou a trabalhar com o tema. A famosa também destacou a importância de falar sobre o tema e o apoio que recebe nas redes sociais.



"Pra mim, envelhecer tá sendo difícil, porque eu sempre fui uma mulher muito bonita” começou a atriz em entrevista ao Pod Delas. “Fui fazer uma entrevista no Fantástico, justamente para 50 anos no Fantástico, [...] e a jornalista perguntou, como é que é para vocês 50 anos depois, 40 anos depois, sei lá quanto tempo, 30?”, recordou ela.



Outras celebridades relataram que estavam se sentindo bem, mas a famosa não se identificou. “‘Eu sou maravilhosa, minha vida está muito melhor’ [...] Comecei a ficar deprimida”, contou. Na sua vez de responder, Paula brincou: “‘Eu gostaria do telefone da psiquiatra de vocês porque eu vou trocar a minha’", compartilhou com humor.



A piada da atriz surgiu efeito nas redes sociais: “Eu fiquei tão impressionada com a quantidade de mensagens [de mulheres] que eu resolvi escrever sobre isso”, relatou ela, que está trabalhando em um monólogo sobre o tema. “Sobre envelhecer [...] as dificuldades que a gente, nós mulheres, passamos com 50 anos”, encerrou ela.