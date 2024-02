Ex de Ana Hickmann processa SBT e alega ameaça; saiba detalhes - Foto: Reprodução

Ex de Ana Hickmann processa SBT e alega ameaça; saiba detalhesFoto: Reprodução

Publicado 25/02/2024 15:36 | Atualizado 25/02/2024 15:57

Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, protocolou uma ação de danos morais contra o SBT por conta do programa "Fofocalizando" que assim como diversos veículos, tem feito uma ampla cobertura sobre a acusação de agressão que ele responde na justiça contra a mãe de seu filho e a investigação por suspeita de fraude nas empresas do grupo Hickmann.



A coluna Daniel Nascimento teve acesso ao documento e traz agora para vocês com exclusividade alguns detalhes da ação.



No processo ele acusa a emissora do dono do baú de constrangimento e ameaça, além de anexar aos autos do processo diversos vídeos do programa e registros de tela do portal Leo Dias, para obter gratuidade no processo, Correa apresentou extrato bancário com diversos cheques sem fundo.



Ainda segundo o documento, além de uma indenização de R$ 20 milhões por danos morais, o ex da apresentadora pede direito de resposta e para isso quer que seja concedido o mesmo tempo de exibição na atração apresentada por Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Leo Dias e Cariucha.



Vale destacar que "Fofocalizando" foi o primeiro programa de TV a dar espaço para que Alexandre Correa se defendesse das acusações de agressão feitas por Ana Hickmann.