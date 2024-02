Samara Felippo rebate críticas nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Samara Felippo rebate críticas nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 13:09

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais neste sábado (24) para rebater as críticas por surgir nas redes sociais de sutiã e curtindo uma festa na Bahia. No Instagram, ela listou os comentários que leu sobre as roupas que tem usado.

"Ah mas ela é mãe… Ah mas tem 45 anos… Ah mas não se dá ao respeito… Ah mas tá vulgar… Ah mas o que as filhas vão pensar… Ah mas tá gorda… Ah mas não tem mais idade… Ah foi por isso que ele largou ela… Ah mas eu não namoraria…", iniciou a artista.

"Consigo tempo livre e rede de apoio dá nisso. Como é bom viver da maneira que a gente ama né gente?", prosseguiu. "E viva a nossa liberdade de ser e somente ser".

De acordo com Samara, ela também deseja que suas filhas "cresçam sem precisar da aprovação de ninguém". "E elas morrem de orgulho dessa gostosa dessa mãe delas", completou.