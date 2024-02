Ana Hickmann - Reprodução da Record TV

Publicado 24/02/2024 09:43 | Atualizado 24/02/2024 09:44

Um novo capítulo na briga entre Ana Hickmann e seu ex-marido Alexandre Correa acaba de vir à tona, além dos processos movidos, brigas judiciais milionárias, uma nova dívida bate a porta da apresentadora.

A coluna descobriu com exclusividade que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a apresentadora tem até 72 horas para efetuar o pagamento de nova dívida junto ao banco Itaú avaliada em R$ 4 milhões.



De acordo com o processo, caso Ana não faça o pagamento do valor devido até a data indicada, a mesma terá os bens penhorados para garantia da dívida. O prazo começou nesta sexta-feira (23).



A decisão foi deferida pela juíza Paula Regina Schempf Cattan da 1ª vara cível da comarca de São Paulo, que também garantiu que caso seja feita o depósito de 30% da execução, incluindo custos e honorários de advogados, no prazo determinado, Ana Hickmann poderá realizar o pagamento do saldo remanescente em até seis parcelas mensais.