Alexandre Correa diz ter sido proibido de entrar no condomínio de Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 18:13

Alexandre Correa publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (23) para desabafar sobre as visitas ao seu filho com Ana Hickmann, Alezinho, de 9 anos. O empresário revelou que não pode entrar no condomínio da apresentadora para buscar o herdeiro em casa e acusou a ex-mulher de "forjar uma queda da medida protetiva".

“Vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha realidade. Essa aqui é a rodovia, né? A vicinal que dá caminho pro Éden e Cidade Nova. Aqui é a divisa entre Itu e Sorocaba. E é aqui que eu sou obrigado a ficar, pra esperar o meu filho sair com meu pai de 82 anos”, declarou.

“Sim. E por quê? Porque no último dia 13, a Ana tentou forjar uma queda de medida protetiva com o apoio logístico e presencial do Eduardo Guedes. Então, agora pra eu não ser mais vítima disso, não suficiente, eu tenho que ficar num ponto a 1,4 km da minha casa e ainda fico a 500 metros da entrada do condomínio [de Hickmann]”, explicou na gravação.

Após Ana Hickmann denunciar o ex-marido por violência doméstica e lesão corporal em novembro do ano passado, Alexandre Correa entrou na Justiça contra a apresentadora por alienação parental. Ele alegou que não conseguia ver o filho, que completará 10 anos em março, e entrou com pedido de visitação. A apresentadora negou a acusação.

Em dezembro, o advogado do empresário, Enio Martins Murad, confirmou que Alexandre decidiu abrir mão da guarda compartilhada do filho.