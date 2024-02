Karol Conká fala sobre possível retorno ao BBB - Reprodução/Instagram

Karol Conká fala sobre possível retorno ao BBBReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 15:59

A cantora Karol Conká, que foi eliminada do BBB 21 com uma porcentagem recorde, foi questionada sobre um possível retorno ao reality show da TV Globo.

Apesar de ter deixado o programa em um paredão histórico, a artista vem sendo citada nas redes sociais de forma mais positiva e reconquistado o carinho do público. "Fico um pouco na dúvida [com as reações]. O público me deixa confusa, porque eles sentem fala daquilo que eles abominaram. Fico confusa e falo: 'Alô, doutora! Essa galera precisa de terapia também", disse em entrevista à Quem.

No entanto, a Mamacita, como é conhecida pelos fãs, não descarta completamente a possibilidade de voltar a viver na casa mais vigiada do Brasil. "Eu voltaria numa edição daqui uns anos, mas hoje, no momento, está bem gostoso viver aqui fora", afirmou.

A rapper Karol Conká foi eliminada com a maior rejeição da história do Big Brother, com 99,17% dos votos. Após o cancelamento, a artista ganhou o documentário "A Vida depois do Tombo", lançado pelo Globoplay, e está focada em sua carreira musical.