Cesar Tralli celebra 10 anos com Ticiane Pinheiro: 'Eternos namorados' Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 14:44

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro movimentaram as redes sociais com o seu amor nesta sexta-feira (23). A dupla de famosos emocionou seus seguidores ao celebrar o aniversário de casamento com direito a declarações especiais. O casal comemora uma década de união, marcada por momentos inesquecíveis compartilhados por ambos.



Em seu perfil no Instagram, Cesar Tralli revelou lembrar dos primeiros momentos com a amada. “Vidinha, 10 anos juntos! Uau! Eu me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade”, recordou o apresentador, aparentando estar emocionado.



“Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados. Muito Obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10,20,30… Pois tudo que mais desejo é continuar do seu lado”, compartilhou o comunicador.



Ticiane Pinheiro fez questão de responder: “Meu eterno namorado! Sou muito feliz ao seu lado! Que venham 20,30,40 anos... juntos! Te amo pra sempre!”, declarou. A influencer também publicou uma série de fotos com o amado, incluindo cliques com Rafaella Justus, filha dela com o ex Roberto Justus, e Manuella, fruto do casamento atual.