Monica Iozzi detona Neymar por ajudar Daniel Alves: ?Nojento? Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 11:46 | Atualizado 23/02/2024 11:48

A atriz e apresentadora Monica Iozzi não deixou de se manifestar sobre a polêmica recente envolvendo os jogadores de futebol Neymar Jr. e Daniel Alves. Mesmo debilitada pela dengue e acamada, a famosa surgiu nas redes sociais para criticar a postura do atleta. A atriz falou principalmente da doação feita pelo menino Ney.



Neymar doou 150 mil euros, cerca de R$ 806 mil, para ajudar Daniel Alves, envolvido em um processo na Espanha. Monica destacou como a doação influenciou o caso: "O cara podia ter pegado 12 anos e, na verdade, pegou quatro e talvez possa sair em dois, em condicional", explicou a famosa.



“Essa ‘broderagem’ masculina é nojenta”, criticou ela. “O cara dar 800 conto pra livrar o brother que estuprou uma mulher da cadeia, é nojento demais, não dá”, afirmou a atriz. Porém, apesar de frustrada com a redução da pena, Monica Iozzi compartilhou o alívio da vítima com a condenação de Daniel Alves.



“Eu vi uma declaração da vítima falando que ela estava emocionada porque tinhaM acreditado nela, porque ela tinha conseguido comprovar a violência [...] Então, mais um estuprador condenado, apesar do dinheiro, apesar da fama”, celebrou a artista. “Quanto mais denúncias aparecerem, mais a gente fortifica o movimento”, concluiu.