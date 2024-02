Cantor Chrystian, ex-dupla com Ralf, fará transplante de rim - Reprodução/Instagram

Cantor Chrystian, ex-dupla com Ralf, fará transplante de rimReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 09:02 | Atualizado 23/02/2024 09:02

O cantor sertanejo Chrystian, conhecido por ser a dupla de Ralf, encontra-se atualmente em processo de preparação para uma cirurgia crucial. Internado no Hospital do Rim, em São Paulo, ele está passando por exames pré-operatórios em vista de um transplante de rim.

A situação é resultado de uma condição genética chamada rim policístico, conforme informado pela assessoria do artista. Para enfrentar essa batalha, a esposa de Chrystian, Key Vieira, se voluntariou como doadora do órgão para o amado.

As últimas atualizações revelam que o cantor está em boas condições. A cirurgia está agendada para o dia 11 de março e será conduzida pelo renomado médico Dr. José Medina Pestana, no mesmo hospital onde está internado. A equipe médica expressa confiança no sucesso do procedimento.

Apesar de tudo, Chrystian mantém-se positivo e determinado a cumprir sua agenda de shows até a data da cirurgia. "A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado", compartilhou a equipe de assessoria do artista.