Ivete Sangalo é diagnosticada com pneumonia - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo é diagnosticada com pneumonia Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 20:36

Após uma maratona intensa de shows no Carnaval, a cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (22) para informar que foi diagnosticada com pneumonia. A artista publicou uma foto na cama do hospital e recebeu o apoio de famosos.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hj, a partir de aconselhamento médico vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", declarou no Instagram.

"Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo vocês", completou.

Nos comentários da publicação, diversos famosos torceram pela recuperação da artista, que emplacou o hit "Macetando", parceria com Ludmilla, no Carnaval. "Melhoras", disse Galisteu. "Muito amor e uma excelente recuperação. Deus abençoe", desejou Carla Perez. "Melhoras Veveta", escreveu Naiara Azevedo.

"Melhoras Hermana. E volte mais forte ainda", declarou Leo Santana. "Melhoras, mainha! Já já você estará 100%! Te amamos!", disse Iza. "Caramba mainha, melhoras meu amor", escreveu Maisa. "Melhoras amor da minha vida", acrescentou Preta Gil.