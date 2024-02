Chay Suede revela que contraiu dengue - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 16:42 | Atualizado 22/02/2024 16:43

O ator Chay Suede revelou usou suas redes sociais nesta quinta-feira (22) para revelar a seus seguidores que foi diagnosticado com dengue.

Chay Suede revela que contraiu dengue Reprodução/Instagram

Em seu perfil no Instagram, o artista revelou que já está recuperado e publicou sua primeira foto após a doença. "Primeira foto pós-dengue, que sufoco", escreveu o marido da atriz Laura Neiva nos stories. Confira abaixo:O Brasil está enfrentando um surto de dengue. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o país já registrou mais de 715 mil casos prováveis de dengue apenas nos dois primeiros meses do ano.