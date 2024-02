Dado Dolabella e Wanessa Camargo - Eduardo Araújo/Agnews

Dado Dolabella e Wanessa CamargoEduardo Araújo/Agnews

22/02/2024

O ator Dado Dolabella deu detalhes sobre a situação financeira de Wanessa Camargo, sua namorada, que está confinada no BBB 24. Ele destacou que a cantora enfrenta desafios em sua carreira independente, incluindo a necessidade de investimentos para o sucesso de suas músicas.

Dado Dolabella revelou que a situação econômica de todos é complicada, não sendo diferente para a filha de Zezé Di Camargo. "Não está fácil para ninguém. Wanessa tem os shows, tem a carreira dela… Para você hoje ter uma música, é preciso investir nela”, começou ele, citando os sacrifícios da famosa.

“Não adianta ter a visão romântica de que vai escrever uma música e ela vai estourar. Ela estoura se tiver um investimento, um gerenciamento por trás. Como ela tem uma carreira independente, não está hoje com nenhuma grande gravadora, é nesse sentido", compartilhou ele.

Wanessa teria se endividado para entrar no BBB 24. "Quando ela parou [de investir na carreira] para ir no reality, automaticamente os shows que ela estava fazendo, não continuou fazendo e precisava manter a equipe, todo esse funcionamento para a roda girar e isso é caro. Ela teve que pegar dinheiro emprestado no banco", contou.

As declarações repercutiram nas redes sociais: “Como que faz show se ninguém quer ela cantando (risos)”, brincou uma seguidora. “A realidade financeira da Wanessa não sei não, agora a dele, Dado, é tão liso quanto eu”, ironizou outra. “Cadê os 6 milhões que o ex deixou para ela? E o pai que tem fazenda de gado? Ruim está a minha situação”, criticou mais um.