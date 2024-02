Jojo Todynho - Foto: Reprodução

Jojo TodynhoFoto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 09:36 | Atualizado 22/02/2024 10:28

Jojo Todynho decidiu inovar seu visual mais uma vez. A famosa chamou um cabeleireiro em casa para realizar uma mudança radical: raspar seu cabelo. Além disso, ela também optou por descolorir os fios restantes, surpreendendo seus seguidores com um ‘nevou’.



Antes de realizar a transformação, Jojo Todynho recorreu às suas redes sociais para pedir a opinião do público sobre a mudança. “Estou passando para desejar um ótimo domingo a todos, e vamos fazer uma enquete aqui: raspo ou não raspo o cabelo?”, perguntou ela em seus stories no Instagram.



“Tirei o mega [hair], e aí estou querendo fazer um ‘nevou’, uma loucura aí… Acho que vou fazer minha transição toda de novo”, contou a famosa na ocasião. “Meu cabelo tem um crescimento muito bom. Quebrou muito, partiu muito, também fiz muita besteira [...] muita aventura nesse cabelo”, refletiu.



A funkeira compartilhou com seus seguidores que sentiu a necessidade de mudar seu visual, principalmente após remover o mega hair. Ela admitiu ter feito muitas intervenções em seu cabelo e desejou iniciar uma nova transição capilar, buscando resgatar o estilo que tinha em 2020.