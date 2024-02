Isabelle - Reprodução

Publicado 22/02/2024 08:34

Durante a festa da Líder Raquele, na madrugada desta quinta-feira (22) no BBB 24, a sister Isabelle passou por um momento delicado ao sentir cólicas. Com a ajuda de alguns brothers, ela foi encaminhada ao confessionário para receber o atendimento médico apropriado.

Foi possível ver Isabelle sendo prontamente atendida por dois médicos no confessionário, antes de desligarem as câmeras do Globoplay. Após o atendimento, a participante retornou ao convívio com os brothers, mas com uma bolsa de água quente para aliviar a dor.

Em seguida, o Boninho solicitou que os demais participantes mantivessem distância da sister para garantir seu bem-estar. "Atenção: deem espaço para a Isabelle. Apenas quem estiver cuidando dela por perto", pediu o diretor.

Isabelle aproveitou para compartilhar com Davi que seu pai comemora aniversário naquele dia. Em resposta, ele enviou uma mensagem especial: "Vou passar aqui para deixar um grande feliz aniversário para o senhor [...] Estou falando diretamente do Big Brother Brasil 2024, estou aqui cuidando da sua filha", dedicou o motorista.