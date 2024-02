Sérgio Hondjakoff fala de Yasmin Brunet e comparação com Eminem: 'Honra' - Foto: Reprodução

Sérgio Hondjakoff fala de Yasmin Brunet e comparação com Eminem: 'Honra'Foto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 10:18

Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu papel como Cabeção em "Malhação", utilizou suas redes sociais para reagir à fala de Yasmin Brunet no BBB 24. Na ocasião, a famosa revelou que o artista, com quem se relacionou, a lembrava do rapper Eminem. O ator expressou sua gratidão por ter sido mencionado publicamente pela modelo.



Em seu perfil no Instagram, Hondjakoff agradeceu o elogio de Yasmin e relembrou o tempo em que os dois namoraram, em 2003, quando ela tinha apenas 14 anos. "Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo 'fofo'”, começou ele.



“Você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem made in Brazil também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor, e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino", escreveu.

O famoso demonstrou ainda lembrar de frases marcantes da sister, de quando ainda se relacionavam, e se apoiar nelas. "Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo! E sempre lembro", concluiu ele Sérgio Hondjakoff.