22/02/2024

O youtuber Carlinhos Maia utilizou suas redes sociais para chamar a atenção do público sobre os crimes que estão ocorrendo na Ilha do Marajó, no Pará. Em uma série de stories no Instagram, ele fez denúncias chocantes e pediu por ações urgentes para proteger as crianças da região.



Em suas declarações, Carlinhos mencionou absurdos cometidos contra as crianças da ilha, incluindo práticas perturbadoras para exploração sexual. “Posso fazer um pedido? Por favor, não por mim, mas são por crianças, fazem atrocidades com elas. Arrancam os dentinhos para fazer sexo oral com elas”, começou ele.



O famoso pediu que todo o seu público, influenciadores e páginas que pudessem divulgar, para pesquisar sobre a Ilha do Marajó na intenção de proteger as crianças. O caso voltou a ganhar destaque nacional após Aymeê Rocha, uma cantora local, viralizar nas redes sociais ao denunciar o desaparecimento de uma criança.



A artista também fez questão de abordar as práticas criminosas que assolam a região, sendo em sua maioria a exploração de menores. Havia também o programa "Abrace o Marajó", porém a ação recebeu diversas críticas devido à falta de efetividade. Vale destacar que a ilha possui o menor Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil.