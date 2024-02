Vitória Strada abre o jogo sobre rumores de romance com ator de Elite - Foto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 10:58

Vitória Strada, solteira desde o término de seu noivado com Marcella Rica, abordou os rumores de um possível romance com André Lamoglia. Em meio às especulações, a atriz brincou sobre a curiosidade do público em relação à sua vida amorosa. Ela até sugeriu fazer enquetes nas redes sociais para decidir com quem irá se relacionar.

De forma descontraída, Vitória comentou sobre a ironia de ter sua vida amorosa tão exposta: “Vou começar a fazer enquete: ‘Podem me avisar com quem eu vou ficar hoje?’. Porque, na verdade, as pessoas sabem mais com quem eu fico do que eu mesma (risos)”, começou a atriz.

“Talvez até fosse me poupar um pouco de tempo, por que, às vezes, não peguei ninguém e falam que peguei”, confessou ela. “Então, quando eu quiser pegar alguém, pergunto para a galera, eles me avisam e eu poupo um tempo. Talvez a minha vida comece a andar até mais”, ironizou a artista da Globo.

Vale lembrar que a atriz, que terminou seu noivado com Marcella Rica, aproveitou o Carnaval ao lado da ex. “A gente tem que levar esse sentimento do Carnaval para o ano. Essa liberdade e esse sentimento de respeito, esse amor entre as pessoas [...] ser quem a gente é, viver nossa verdade”, detalhou.