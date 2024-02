Susana Vieira comenta possibilidade de Wanessa ganhar BBB 24 - Reprodução/X/Globoplay

Susana Vieira comenta possibilidade de Wanessa ganhar BBB 24Reprodução/X/Globoplay

Publicado 22/02/2024 15:39

Susana Vieira é fã do BBB e gosta de acompanhar todas as movimentações que acontecem na casa mais vigiada do Brasil. Após participar de quadro com Marcos Veras no reality essa semana, a artista comentou sobre a possibilidade de Wanessa Camargo ou Rodrigo ganharem o programa.



Sincera, a famosa não escondeu o incômodo ao ser questionada sobre as chances dos integrantes do Camarotes levarem o prêmio final do reality para casa. "Vou pra Record", disparou Susana, colocando a cara no lugar.