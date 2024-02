Bruna Biancardi encanta web ao divulgar reencontro de Davi com a irmã - Foto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 15:00

Bruna Biancardi emocionou seus milhões de seguidores ao compartilhar o tão aguardado reencontro entre Mavie e Davi, filhos do jogador Neymar Jr. A ocasião especial foi planejada com carinho pela influenciadora, que fez questão de levar a filha para encontrar o irmão em Barcelona, na Espanha.



Em seu perfil no Instagram, Biancardi revelou a promessa feita ao irmão de Mavie, garantindo uma surpresa especial ao pequeno. “Prometi para o irmão dela que a primeira viagem seria para Barcelona”, começou ela. A famosa também publicou diversos registros da sua estadia na cidade espanhola.



“Fizemos uma surpresa para ele e aqui estamos, prontas para vivermos dias maravilhosos com essas companhias que amamos”, declarou Bruna Biancardi, encantando os seguidores.



Com uma surpresa cuidadosamente preparada, ela expressou sua emoção ao testemunhar o encontro dos dois irmãos e a oportunidade de compartilhar dias memoráveis ao lado de pessoas queridas. Nos stories da influenciadora é possível notar todo o cuidado de Davi Lucca com a pequena Mavie.



Nas redes sociais, a surpresa da modelo também deixou o coração dos fãs quentinho. “O Neymar pode se o que for, mas escolheu muito bem as mães dos filhos dele!”, apontou um seguidor. “Esse menino parece ser tão lindo, educado e gentil. Um fofo”, reparou outra. “Acho tão lindo a Carol acolher a Bruna”, elogiou outra.