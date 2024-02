Brunna Gonçalves anuncia férias com Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 17:17

Brunna Gonçalves avisou aos fãs nesta quinta-feira (22) que estava embarcando para Miami, nos Estados Unidos, para tirar alguns dias de férias com a esposa, Ludmilla.

A dançarina foi criticada por internautas pelos dias de descanso alegando que ela "não faz nada" e só acompanha Ludmilla nos shows. "Play nas férias em Miami", declarou Brunna. "Férias de que meu Deus", respondeu um internauta.

No entanto, a influencer não se abalou com os comentários e se pronunciou com bom humor. "Fiquei o ano todo falando 'me bate Ludmilla' mona, precisava tirar umas férias né... também sou filha de Deus", respondeu.

Fiquei o ano todo falando "me bate Ludmilla" mona, precisava tirar umas férias né.. tbm sou filha de Deus! https://t.co/J5Stl5ytYF — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) February 22, 2024

O comentário de Brunna divertiu os internautas. "Isso mesmo Bru, com gente ignorante a gente responde com deboche", disse um. "Diva", declarou outro. "Oi, onde eu posso enviar meu currículo pra essa vaga", brincou um terceiro.