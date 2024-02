Rodriguinho se revolta com aproximação de Pitel com Davi - Reprodução/Globo

Publicado 22/02/2024 18:06

Rodriguinho se revoltou ao falar sobre a recente aproximação entre Davi Brito e Giovanna Pitel. Na área externa do BBB 24, o artista revelou que a aliada se tornou uma opção de voto por “se juntar com o inimigo”.

Em conversa com a sister, Lucas Henrique e Leidy Elin, Rodriguinho afirmou que Davi está "apaixonadinho" por Pitel. "Ela fez alguma coisa, porque isso não sai do nada. Do nada isso não sai. Depois de 50 dias, do nada", iniciou.

Em seguida, Pitel afirma que os dois apenas conversavam. "Eu vi no dia da 'rasgação' de carta, viu, dona Pitel?! Ele colou do seu lado, te deu um abraço, eu fiquei: 'Não tô entendendo", prosseguiu Rodriguinho.

"Agora você vai com ele até o final", completou o pagodeiro. A assistente social contou aos brothers que Rodriguinho não estava falando com ela após Davi entrar no Quarto Gnomo para procurá-la durante a festa da última quarta-feira (21).

A conversa seguiu e o artista revelou que a aliada se tornou uma de suas opções de voto para o paredão. "Você tem várias opções de voto, Rodrigo", brinca Lucas Henrique. "Ela já virou uma. Falei! Já é minha opção de voto, fácil", dispara o brother. "Rodrigo, em quem você vota e por quê?", diz o carioca, imitando Tadeu Schmidt. "Pitel. Se juntou com o inimigo".