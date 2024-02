Ex-marido de Ana Hickmann abre boletim de ocorrência contra Cariúcha - Reprodução/Instagram

Ex-marido de Ana Hickmann abre boletim de ocorrência contra CariúchaReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 21:16

Alexandre Correa prestou queixa contra Cariúcha na manhã desta quinta-feira (22), apresentadora do "Fofocalizando", do SBT. De acordo com informações da revista ISTOÉ, o empresário abriu o boletim de ocorrência na 7ª Delegacia de Polícia de São Paulo por conta de comentários feitos durante o programa exibido nesta quarta-feira (21).

O programa repercutiu o pedido de pensão de R$ 42 mil feito pelo empresário para Ana Hickmann e as acusações de que a apresentadora da Record seria alcoólatra.

Nos documentos obtidos pela revista, Alexandre denuncia os apresentadores do programa por ameaça, calúnia e difamação. O empresário alega que foi chamado de canalha por Cariucha. "Em razão disso, a vítima se sentiu ofendida em sua honra subjetiva", diz o trecho do documento.

Após a repercussão da denúncia, Cariúcha publicou uma indireta em seu perfil no Instagram. "Eu vim do nada, então eu nunca perco. Tudo é uma vitória ou uma lição. No final eu sempre ganho", declarou com uma imagem compartilhada.