Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 11:12

A relação da ex-Fazenda Bia Miranda com a sua vizinhança parece não ser das melhores. Após um pedido de uma moradora para diminuir o volume de sua música, a influenciadora decidiu aumentar ainda mais o som. Ela fez questão de assistir sua série com os alto falantes no último volume, ignorando a solicitação.

Em seus stories do Instagram, Bia Miranda detalhou o conflito: “Engraçado que agora eu sentada lá fora gritaram, né, pra eu abaixar, falaram assim, abaixa aí [o som] vizinha, ouvi o cara falar que tá vendo TV, alguma coisa assim. Meu amor, eu não irei abaixar”, começou ela.

“Daqui a pouco a portaria liga, eu não vou abaixar. E por mim, vou ficar assistindo minha série aqui com essa música, vai ficar tocando até de noite. Vai, né, isso que vocês gostam, isso que vocês vão ter”, disse a ex-Fazenda em tom de ameaça.

Apesar do seu comportamento irredutível, tudo indica que a confusão não começou com a decisão de Bia em aumentar o som. “Tá assistindo tua TV, ontem eu também tava assistindo minha série”, afirmou ela, dando a entender que os vizinhos teriam agido da mesma forma no dia anterior, atrapalhando a influencer a assistir a série.