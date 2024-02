Após MC Cabelinho, Bella Campos tem recaída com ex: 'Não vale nada? - Foto: Reprodução

Após MC Cabelinho, Bella Campos tem recaída com ex: 'Não vale nada? Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 10:16

Desde o fim de seu relacionamento com MC Cabelinho, Bella Campos foi vista algumas vezes com seu ex-namorado anterior ao cantor, Vinicius Albuquerque. Agora o modelo já tem direito a aparecer nas redes sociais da diva, com declaração e tudo! Aliás, os dois viraram assunto na web com rumores de possível “remember”.



O primeiro reencontro público do ex-casal aconteceu no ano passado, em uma roda de samba no Rio de Janeiro. O evento foi logo após a atriz voltar da sua viagem ao Egito, sugerindo um possível revival romântico entre os dois. Para quem não sabe, Bella e Vini se conheceram em um teste para Malhação em 2020, mas a relação não veio a público.



Fontes afirmam que os dois mantiveram um namoro por um período, até que Bella se mudou para gravar Pantanal, quando terminaram. Porém, agora o modelo postou um Story no Instagram ao lado da atriz e Bella compartilhou com a seguinte frase: “Não vale um centavo, mas fala se não é a coisa mais linda desse mundo?”.



Nas redes sociais, a possível recaída não passou despercebida pelos internautas, que opinaram sobre o assunto: “Concordamos”, afirmou um fã em referência a fala da atriz. “Largou o cabelinho e ficou logo com um cabelão né bicha lindíssima”, brincou outra. “Tipo cena de novela, cabelin perdeu a bela”, ironizou mais um.