Esposa de Daniel Alves fala pela primeira vez após condenação do atleta Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 12:03 | Atualizado 23/02/2024 12:10

Nesta sexta-feira (23), Joana Sanz, esposa do ex-jogador Daniel Alves, utilizou seu perfil no Instagram para se manifestar após a condenação de seu marido. Para quem não sabe, o atleta foi sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A modelo expressou sua opinião sobre o caso, agradeceu o carinho dos fãs e desabafou.

Em seu perfil no Instagram, Joana revelou a incoerência dos comentários que recebeu. "Me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras [... Me] chamam de frívola, garotinha e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades", contou.

A esposa de Daniel Alves também abordou sua postura reservada na web. "Não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê", declarou.

Nessa quinta (22), após a condenação do esposo, Joana Sanz recebeu uma onda de apoio e solidariedade de diversas mulheres. Outras, no entanto, criticaram a influenciadora mesmo no momento delicado em que se encontra. "Você merece uma vida sem esse homem", aconselhou uma. "Não abandona o Dani Alves na hora que ele mais precisa", opinou outra.