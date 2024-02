Gkay revela retirada de procedimento estético - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 16:34 | Atualizado 23/02/2024 16:36

Gkay recorreu às redes sociais na manhã desta sexta-feira (23) para contar aos seguidores que está desfazendo o processo de pigmentação das sobrancelhas. Nos stories do Instagram, ela mostrou o resultado do procedimento.

"Não estranhem minha sobrancelha. É que fui fazer uma sessão de retirada da micro pigmentação, quero ela natural agora e estou conseguindo", contou a influencer.

Vale lembrar que no ano passado, Gkay revelou que estava no processo de retirar alguns procedimentos estéticos para deixar o rosto mais natural e que sofria de distorção de imagem. "Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem", explicou.

"Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra. Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz", completou.