Osmar Prado revela motivos para recusar personagens na GloboRaquel Cunha/TV Globo

Publicado 23/02/2024 18:42

O ator Osmar Prado, que recentemente esteve na novela "Pantanal", explicou sua decisão de recusar dois personagens em novelas da Globo após ter o seu contrato fixo com a emissora encerrado.

De acordo com o artista, ele foi convidado para dois papéis e revelou os motivos de ter recusado ambos. Em entrevista ao Estadão, Osmar contou que foi convidado para uma participação no remake de "Renascer" por ter interpretado Tião Galinha na primeira versão da novela.

“O Tião é aquele brasileiro que trabalha e mata a fome, mas não perde a ilusão de que vai ganhar na loteria um dia. A Globo me sondou para um papel no remake, só que rejeitei de cara por causa do teatro e não seria bom estar perto do Irandhir [Santos - ator que faz o Tião na nova versão], poderia atrapalhá-lo na criação do seu Tião”, explicou.

O segundo projeto seria a novela "Guerreiros do Sol", do Globoplay, mas decidiu recusar por conta da proposta feita pelo streaming. “Uma pessoa que nem conhecia me ligou para negociar salário por telefone e me ofereceu menos do que eu ganhava, imagina, nunca vi uma coisa assim na Globo”, relatou Osmar.

“Eu sou carcamano, nunca topei humilhação na minha carreira e se você comprar briga comigo deve ter consciência de que vai bater e apanhar”, completou.