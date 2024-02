Rubinho Barrichello lamenta morte de cachorro após ingerir bituca de cigarro - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 19:21

Rubinho Barrichello utilizou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (23) para lamentar a perda de seu cachorro, Speedy, e fazer um alerta. O ex-piloto contou que o animal, da raça Cavalier, morreu depois de ingerir 11 bitucas de cigarro.

Barrichello compartilhou diversas fotos ao lado do animal de estimação e fez um apelo para as pessoas serem mais cuidadosas com o descarte de lixo. "Tem muita gente me perguntando o que aconteceu com o Speedy, já que ele não era velhinho e ia completar 8 anos. Então, eu vou contar para vocês a minha versão. Não vim aqui falar mal de ninguém e de nada, mas, com o que me aconteceu, acredito que seja importante para que talvez não aconteça a outras pessoas”, iniciou.

“Speedy é um cachorro Cavalier. E quem tem um Cavalier sabe que eles são dóceis, mas também são caçadores. Então, tem sempre algo na boca dele. E foi aí que aconteceu. No prédio onde morava, o prédio da Silvana [Giaffone, ex-esposa do piloto], ele passeava muito, esperava para descer para fazer as necessidades”, relatou.

O ex-piloto conta que notou que o cachorro começou a se sentir mal e decidiu investigar. Ele conversou com a ex-esposa e foi verificar o local do último passeio de Speedy. “Quando vimos, tinha muita bituca de cigarro, e de outro tipo de cigarro mais potente, na região”, explicou. “Ele desenvolveu uma doença que não gerava mais proteína para o corpo. Foram tiradas 11 bitucas de dentro dele. E ele não conseguia mais comer. Teve diarréia com sangue e foi ladeira baixo”.

“Com o cocozinho do cachorro, a gente vai lá, pega e coloca dentro de um saquinho. Então, acho que seria educado também que as pessoas que têm esse hábito [de fumar], pudessem ter esse mesmo tipo de atitude”, concluiu Rubinho.