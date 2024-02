Valor de herança de MC Marcinho foi declarada à Justiça pelos próprios herdeiros - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 20:07 | Atualizado 23/02/2024 23:06

Como a coluna Daniel Nascimento noticiou com exclusividade, o valor do patrimônio deixado de herança do funkeiro MC Marcinho para seus cinco filhos, não é de 20 e nem 30 milhões, mas sim avaliado em “apenas” 1,3 milhão de reais.

A informação em questão não saiu da cabeça desse colunista que vos escreve, mas sim foi declarada pelos próprios herdeiros nos autos do processo de inventário, protocolado no tribunal de justiça do Rio de Janeiro, no dia 11 de setembro de 2023.

A coluna deixa uma sugestão para os familiares, se há dúvidas no valor que vocês mesmos declararam, procure o advogado que os assistem.

Para não restar dúvidas, veja abaixo o documento que tivemos acesso com a informação apresentada pelos herdeiros:

Documento protocolado no tribunal de justiça do Rio de Janeiro Daniel Nascimento

O valor deixado pelo músico, conhecido como o Príncipe do Funk, não chega a ultrapassar mil salários mínimos. Vale destacar que o inventário foi aberto após a morte do cantor, em agosto de 2023, quando o salário mínimo equivalia a R$1.320,00.

O cantor era divorciado e seu patrimônio foi dividido entre seus cinco filhos, sendo quatro maiores de idade e um menor, representado pela genitora.

Aqui vai mais um conselho: se não querem que ninguém saiba valores, peçam segredo judicial.