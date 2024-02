Cintia Dicker explica decisão de não ter mais filhos com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker explica decisão de não ter mais filhos com Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 17:13

Cintia Dicker, que é mãe de Aurora, de um ano, revelou que sente realizada com a maternidade e que não pretende ter mais filhos com Pedro Scooby.

Em conversa com os fãs, a modelo falou sobre os motivos de não querer aumentar a família. "Só a Aurora está ótimo. Não quero mais filhos. Acho já tão difícil ter que deixar a Aurora em casa para voltar a trabalhar. Ter que deixar dois ou mais iria piorar a dor", explicou.

Cintia também brincou com o número de enteados, Dom, Bem e Liz, frutos do antigo casamento de Scooby com Luana Piovani. "Já nem cabemos mais em um carro só (risos). Está ótimo. Não precisamos de mais crianças (risos)", completou.