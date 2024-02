Influencer Dai Cruz morreu aos 31 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 16:29 | Atualizado 24/02/2024 16:40

A equipe de Dai Cruz confirmou neste sábado a morte da influenciadora de 31 anos. Com mais de 2 milhões de seguidores, a moradora de Jequié, cidade no sudoeste da Bahia, ficou conhecida por mostrar como era conviver com a Epidermólise Bolhosa, com a qual foi diagnosticada aos dois anos de idade.

A doença de pele provoca o surgimento de bolhas por todo o corpo ao menor atrito. De acordo com dados da Associação DEBRA, são cerca de 802 pessoas diagnosticadas com a condição rara no Brasil.

Em vídeo publicado na rede social, que reúne momentos de diversão de Dai, a equipe falou sobre a partida da jovem. "Chegou um dos dias mais difíceis e tristes no nosso Jardim, um daqueles dias em que passa um filme na nossa cabeça. O dia em que a nossa voz embarga na garganta e lágrimas sem fim escorrem por nossa face. Mesmo em lágrimas, temos certeza que o céu tá em festa e deixa eu contar para vocês como foi a chegada dela no céu", iniciou.

"Logo quando ela chegou sobrevoando alto aos céus com as asas branquinhas e brilhantes, todos lá em cima pararam para observar, pois a nossa borboleta estava tão linda, tão feliz e tão radiante que até os anjos pararam pra observar", escreveu. "E claro que não seria diferente né pessoal, pois por onde a Daiane passa ela chama a atenção de todos e no céu ela não iria fazer diferente. Um dos anjos logo chamou ela pra dançar, e a festa tá linda".

"Eu soube que a festa lá em cima não tem hora pra acabar, pois estão todos muitos felizes com a chegada de Dai Cruz. Foram 31 anos de sofrimento que a EB impôs a ela, mas com todo o sofrimento ela conseguiu deixar bravamente um legado lindo, ensinou a muitos o verdadeiro sentido da vida, do amor, da força e principalmente da fé", afirmou. "Gratidão a Deus por nos permitir conviver com alguém tão especial, tão incrível. Dance muito e descanse pequena".