Ximbinha ex 'Banda Calypso' aproveitou sua participação no podcast SaladaCast e deu detalhes de sua separação com a cantora Joelma, que ocorreu em 2015.



O músico afirmou que uma das responsáveis pelo rompimento do casal, que já estavam juntos há 18 anos, foi à pastora de sua ex-mulher.



“Aconteceu um show no Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, estava tocando um funk proibidão. Ela estava com essa pastora dela. E ela falou: ‘Você me traz para tocar nessa casa aqui?’ E começaram a gritar comigo. Eu disse que não tinha culpa. E ela disse: ‘Não quero mais ficar casada contigo. Vou acabar com essa banda, vou acabar com tudo. Você está acabando com a minha carreira'”, contou Ximbinha.



“Essa irmã disse que eu era o demônio, que eu tinha que sair para ela seguir a carreira dela, que eu não estava conduzindo muito bem”, continuou o artista.



Ximbinha não quis dar mais detalhes sobre o que aconteceu, pois segundo ele, não queria ofender nenhuma religião. "É muita história e envolve religião. Não gosto muito de falar em religião, porque tem muita gente séria na religião, mas também tem muita gente que entra para tirar proveito", afirmou.