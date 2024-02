Bella Campos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2024 10:19

Após ser alvo de críticas em relação ao seu corpo, Bella Campos decidiu se manifestar em suas redes sociais. Em um story, ela confrontou os comentários, revelando que períodos de extrema magreza estavam ligados a problemas de saúde. Ela também pediu para não julgarem seu corpo ou aparência.



Após receber alguns comentários indesejados, Bella Campos surgiu em seus Stories do Instagram para rebater ofensas. “Qual o fenômeno que explica sempre em fotos de mulher que vocês falarem isso? É uma tal de fiscalização do corpo alheio que olha…”, questionou. No print divulgado, internautas se perguntavam se ela espera um filho.



“Grávida?”, perguntou uma internauta. “Apaga isso, vai levar hate (risos)”, escreveu outra em resposta. “Eu fiz uma pergunta”, rebateu ela, aparentemente se divertindo com a situação. “Também pensei”, afirmou mais um.



Negando os boatos de gravidez, Bella desabafou: “Todas as vezes que estive extremamente magra era porque eu estava doente. Ano passado tive a crise de ansiedade mais forte em toda a minha vida, passei por momentos depressivos e não conseguia me alimentar de jeito nenhum. É isso que vocês querem aplaudir?”, perguntou.



“Hoje a minha barriga tá assim porque eu tô comendo muito bem, tô em paz graças a Deus e comemorando minhas vitórias com muita comida boa, cerveja e tudo que tenho direito. O dia que eu tiver grávida e quiser falar pra vocês, eu vou falar. Fora isso, olhem pra si e deixem os outros viverem em paz”, pediu ela.