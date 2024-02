Jojo Todynho elogia o ex-marido Lucas Souza: 'Fui muito apaixonada' - Foto: Reprodução

Jojo Todynho elogia o ex-marido Lucas Souza: 'Fui muito apaixonada' Foto: Reprodução

Publicado 26/02/2024 09:15

Desde que assumiu publicamente o término do seu relacionamento com Renato Santiago, Jojo Todynho vem dando o que falar nas redes sociais. Internautas teriam comentado que a famosa não consegue manter um relacionamento, ao que ela rebateu. Em um desabafo sincero, ela revelou sua visão sobre o tema e elogiou o ex-marido.



“‘Ai, tadinha da Jojo, ela não dá certo com ninguém’. Que loucura!”, começou a funkeira, impressionada com os rumores. “Me casei com uma pessoa que eu fui muito apaixonada, que amei, não deu certo, vida seguiu, guerras aconteceram”, relembrou a famosa em referência ao empresário Lucas Souza.



“Porr*, hoje ele tá com uma mulher foda, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele, independente da guerra que eu tive com ele e ele comigo", compartilhou Jojo Todynho. Apesar do que dizem sobre seus relacionamentos, supostamente a cantora não enxerga o casamento com o ex somente como algo que acabou.



Na verdade, a famosa enfatizou a importância de seguir em frente sem guardar mágoas. "Não deu certo? Boa, vida seguiu, pau quebrou mesmo, couro comeu, vida seguiu, mesmo que essa guerra toda. Se passar dez, vinte, trinta, quarenta anos, a gente virar amigo e aí a gente não sabe", acrescentou ela, demonstrando abertura para o que vem pela frente.