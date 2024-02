Iza surpreende ao descobrir 'clone' nas redes sociais: 'Irmã gêmea!' - Foto: Reprodução

Iza surpreende ao descobrir 'clone' nas redes sociais: 'Irmã gêmea!' Foto: Reprodução

Publicado 26/02/2024 10:43

A cantora Iza pode até ser filha única, mas acaba de descobrir seu clone. A famosa compartilhou nas redes sociais que encontrou uma produtora de conteúdo extremamente parecida com ela, chamando de “irmã gêmea”. A garota em questão, Ester Inara, também falou do assunto em seu perfil.



Em sua conta do Instagram, a influencer compartilhou como a artista recebeu a notícia de que teria alguém tão semelhante a ela: “A reação da Iza quando descobriu que eu era a irmã gêmea dela. Será que um encontro vem aí?”, perguntou Ester Inara na legenda de um vídeo de conversa que teve com a cantora.



“Garota, pelo amor de deus, como é que pode?”, começou Iza, impactada. “Minha senhora, eu vou te falar um negócio, eu não vou nem te falar que eu achei tu parecida comigo porque eu te achei muito bonita, porr*! Caralh*! Se tu tá achando que eu sou parecida com você, aí tá tudo certo na minha vida Ester!”, brincou ela.



O vídeo da influenciadora teve mais de 750 mil curtidas e 4 mil comentários. “Imagina nascer a cara da Iza, que sonho”, afirmou uma fã. “Achei linda! Mas não achei parecida”, opinou outra. “Eu nem sei qual era a Iza, são idênticas”, disse mais um. “Gente... Eu tenho uma irmã gêmea!”, contou a artista nos Stories.