Fátima Bernardes deixa a Globo - Globo/Manoella Mello

Publicado 26/02/2024 15:47 | Atualizado 26/02/2024 15:50

A apresentadora Fátima Bernardes deixou a Globo após 37 anos de trabalho. A jornalista encerrou o contrato com a emissora no final de 2023 e eles decidiram não renovar.

De acordo com informações do site Notícias da TV, a emissora confirmou nesta segunda-feira (26) que o contrato de Fátima venceu. A partir de agora, a apresentadora vai trabalhar por obra. Com isso, ela só terá contrato com a emissora durante o período do projeto.

Ela apresentou o "Jornal da Globo", "Jornal Hoje" e o "Jornal Nacional", por quase 14 anos. Bernardes migrou do jornalismo para o mundo do entretenimento há alguns anos. Por mais de 10 anos, ela comandou a atração "Encontro" nas manhãs da emissora.

Seu último projeto na emissora foi como apresentadora do "The Voice Brasil", que chegou ao fim em dezembro de 2023 após 12 temporadas. Ela também comandou o programa de "Assim Como A Gente", da GNT.