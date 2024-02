Após alta hospitalar, Ivete Sangalo comemora o aniversário das filhas - Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 10:02 | Atualizado 28/02/2024 10:02

Ivete Sangalo deixou o hospital no último sábado (24/2), após enfrentar um quadro de pneumonia. A cantora, que preocupou os fãs ao ser hospitalizada, já foi clicada ao lado de suas filhas Marina e Helena, em casa. Na ocasião, a famosa comemorou o sexto aniversário das pequenas.

As gêmeas Marina e Helena completaram seis anos ainda durante a semana do Carnaval, mas a Veveta não esqueceu. Enquanto estava nos trios elétricos de Salvador, a famosa fez questão de homenagear suas filhas com direito a declaração poética para as crianças.

"Era madrugada do sábado de Carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas, meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre-alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo", começou a cantora nas redes sociais.



"Meu Deus, como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tão preciosas. Sábado de Carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena, a mãe de vocês esperou muito a chegada desse amor", contou ela, emocionada com mais um ciclo das filhas.

Ela finalizou o discurso desejando tudo de melhor para as pequenas. "Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado, saúde, proteção e uma vida de leveza e alegria. Estou aqui inteira para vocês! Eu, o papai, o mano Celo para amar e zelar por vocês. Feliz aniversário, filhas", concluiu ela, agradecendo.