Juliette e namorado Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 08:59

Juliette não poupa elogios ao seu namorado, Kaique Cerveny, destacando o apoio fundamental que ele oferece em sua jornada artística. A cantora, que tornou público o relacionamento no final do ano passado, revela que o amado encara com tranquilidade o assédio que ela recebe desde sua participação no BBB 21.

Compartilhando detalhes da rotina do casal, Juliette revelou que faz questão de retribuir o apoio que recebe. "Ele é supertranquilo. Eu trabalho muito. No Carnaval, viajei sozinha, trabalhei e me diverti enquanto ele se prepara para campeonato (de crossfit)", começou ela.

"Atrapalho um pouco porque fico querendo comer tudo e quero que ele me acompanhe (risos). Brincadeira... Mas estimulo muito. Sou admiradora do esporte, do crossfit. Não faço, mas acho bonito quem faz", contou. "A gente tenta, aperta aqui e aperta ali. No final dá certo", brincou sobre manter a boa forma.

Recentemente, Juliette abriu o jogo sobre seu desejo de congelar óvulos como uma forma de planejar sua futura maternidade sem pressão. "Vou congelar ainda, para ter a liberdade de fazer o que quero, na hora que eu quero. Sei que isso é um privilégio, mas (me ajuda) a administrar quando eu vou conseguir engravidar", afirmou.