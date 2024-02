Thomaz Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 14:24

O influencer Thomaz Costa liberou o acesso a um conteúdo exclusivo para assinantes, porém, para surpresa de muitos, não se trata de fotos ou vídeos íntimos. Desde sua conversão ao cristianismo no final do ano passado, ele optou por abandonar esse tipo de conteúdo. Agora, conforme revelado pela colunista Mariana Morais, o famoso foca em vender peças íntimas usadas, como cuecas e até meias suadas.



Nos vídeos revelados pela jornalista, Thomaz apresenta as peças disponíveis para venda, já embaladas, e até estabelece os preços. "Vou fazer o seguinte, ao invés de mandar as duas [cuecas] por R$ 1500,00, vou mandar uma por R$ 800,00 e a outra por R$ 800,00 também. E a cueca já foi, já, já", começou.



"Vocês viram lá no meu Instagram principal o quanto que eu suei hoje treinando, né? Ó, toda molhada de suor. Vou vender, hein, mano? Vou vender a meia. Vou vender essa daqui, ó. Essa, suada que eu usei ontem e tô usando hoje pra treinar [...] Quem vai ser o sortudo que vai levar primeiro", perguntou Thomaz.



Vale destacar que essa mudança na entrega de conteúdo adulto não é uma estratégia exclusiva de Thomaz Costa. O próprio Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, vem publicando apenas fotos de cueca na plataforma, nada íntimo, e também decidiu vender itens pessoais, como sapatos usados.