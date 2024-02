Yasmin recebe punição gravíssima ao perder Raio-X: 'Ficou enrolando' - Foto: Reprodução

Yasmin recebe punição gravíssima ao perder Raio-X: 'Ficou enrolando' Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 12:21 | Atualizado 28/02/2024 12:36

A influenciadora Yasmin Brunet acaba de enfrentar uma punição séria ao perder 500 estalecas no BBB 24. A sister recebeu um aviso da produção ao entrar no Confessionário para realizar o Raio-X logo após o término do tempo estipulado. Frustrada, a famosa chegou a culpar os colegas de confinamento.



Leidy Elin é a última a sair do Confessionário e, mesmo com o cronômetro já zerado, Yasmin percebe a luz acesa e entra. Porém, a sister perdeu a chance, resultando na perda de 500 estalecas. Ao sair, ela usa tom irônico para agradecer aos brothers que teriam demorado no Raio-X.



"Conseguiu fazer?", perguntou Davi para a influencer. Yasmim negou e, em seguida, mandou um recado para os demais participantes do reality show: "Obrigada, gente! Obrigada quem ficou enrolando", agradeceu a ex de Gabriel Medina. "Não, ninguém tem culpa", afirmou Isabelle. "Claro que tem", rebateu Yasmin e seguiu para a cozinha.



Nas redes sociais, a sister dividiu opiniões. “É mais fácil culpar o coleguinha né Yasmin”, apontou um seguidor. “Agora a culpa é de todos, menos dela”, escreveu outro. “Isso nem foi culpa dela… Ela ficou sem tempo por causa dos outros”, defendeu uma terceira. “A culpa foi mesmo dos coleguinhas. Ela estava na fila de espera, mas tem gente que demorou lá”, afirmou mais uma.