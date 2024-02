Fabiana Justus celebra 6 meses do filho após alta hospitalar: 'Em casa' - Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 14:43 | Atualizado 28/02/2024 14:53

Fabiana Justus emocionou seus seguidores ao compartilhar uma homenagem ao filho caçula, Luigi, que completou seis meses. A empresária, que enfrenta uma batalha contra a leucemia, recebeu alta hospitalar recentemente após passar 34 dias internada, e expressou sua alegria por poder comemorar o mesversário em casa com o pequeno.



Nas redes sociais, a filha de Roberto Justus revelou sua alegria em aproveitar mais esse momento ao lado do filho: "Fiquei muito feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial, 19, eu estava no hospital, mas sabia que comemoraríamos no dia que desse", compartilhou ela.



"O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada, Deus! Obrigada, obrigada, obrigada!", afirmou.



Nesta madrugada a influenciadora revelou que, embora já esteja em casa, a empresária revelou que não é fácil viver o presente sem se preocupar com o futuro. "É um mix de sentimentos muito surreal. Estar aqui com eles é uma felicidade sem fim! Mas saber que tenho mais alguns ciclos pela frente dói muito", contou.