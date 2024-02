Karine Carrijo revela pedidos de doação de enxoval dois dias após a morte do filho - Reprodução/TikTok

A influenciadora Karine Carrijo participou do quadro de transformação da hair stylist Gue Oliveira e desabafou sobre os comentários que ouviu após a perda do filho Levi. Em janeiro, Levi, fruto do relacionamento da influenciadora com Thiago Lima, sofreu uma natimorte, que ocorre quando o bebê morre ainda dentro do útero da mãe.

Poucos dias após a morte do filho, ela recebeu diversas mensagens nas redes sociais que pediam para doar o enxoval de Levi. Quando a influencer se recusou, foi acusada de ser egoísta. "Depois de dois dias do que aconteceu as pessoas me pediam berço, enxoval. Recebia mensagem de quem estava grávida e dizia que eu não poderia ser egoísta por não doar, já que meu filho não tinha vida", relatou.

A influencer também revelou que decidiu não ver o filho após o parto para preservar as boas lembranças. "É muito difícil a gente sonhar com um bebê e quando ele nascer, não chorar. Tiraram uma foto, só se caso eu queira ver, mas eu não tive coragem", disse emocionada.

"Quando eu acordei da anestesia, eu acordei com um bebê chorando e pensei que tudo aquilo era mentira, mas era o bebê da sala do lado que tinha nascido", contou. "A gente recebe tanta mensagem, até de familiares, dizendo 'calma, você vai ter outro filho'. Não é assim. Um filho não substitui o outro. Ninguém é substituível".

"Tenho saudade de brincar com ele, sem brincar. É saudade do que não vivi, da expectativa", completou.