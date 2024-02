Ana Paula Renault crítica Davi após participante dizer que não conhece Deborah Secco - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 28/02/2024 16:06 | Atualizado 28/02/2024 16:07

A ex-BBB Ana Paula Renault criticou Davi Brito após o participante do BBB 24 afirmar que não conhecia a atriz Deborah Secco. Nesta quarta-feira (28), a artista realizou uma visita surpresa na casa mais vigiada do Brasil.

Após Deborah deixar o reality show, o brother revelou que não reconheceu a atriz. "Para mim era uma participante estrangeira", explicou.

A ex-BBB Ana Paula não acreditou na justificativa do baiano e o criticou no X, antigo Twitter. "Viveu isolado a vida toda, sem acesso à TV, rádio e revistas. Ah, vá!!! Tem hora que é difícil engolir, viu? Ainda mais vendo a mãe que tem…", escreveu.

Os administradores do perfil de Davi se pronunciaram e defenderam o participante. "Olá, Ana, você e Davi são pessoas com realidades totalmente opostas e talvez isso explique o conhecimento ou a falta dele referente a bolhas distintas", apontaram.

"Sobre viver sem acesso à TV, rádio e revistas, creio que você se chocaria se descobrisse que uma grande parcela da população não possui acesso a esses meios comunicativos. Como todos puderam observar, em momento algum Davi menosprezou a grandiosa atriz Deborah Secco durante sua ida na casa, por não conhecê-la", completou o perfil.

No entanto, Ana Paula rebateu os ADMs. "Davi trabalha de Uber, não tem rádio no automóvel dele? Ele não vê outdoors, publicidade nas ruas?! O que as nossas realidades diferentes têm a ver com conhecer ou não Déborah Secco?!", questionou. "Vocês forçam tanto o Davi, brigam com ADMs e demais pessoas que até simpatizam com ele (Simpatizavam!!! Porque esse comportamento de um perfil oficial causa ojeriza), criam qualquer tipo de desculpa para justificar comportamentos injustificáveis do Davi, que serão os responsáveis pela derrocada dele", finalizou ela.