Luan Santana reata namoro com Jade MagalhãesReprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 16:22 | Atualizado 28/02/2024 16:39

O cantor Luan Santana encantou os fãs nesta quarta-feira (28) ao publicar a primeira foto com Jade Magalhães após os dois reatarem o namoro. No Instagram, o casal surgiu em clima de romance e o artista falou sobre o relacionamento.

Na legenda da publicação, Luan falou sobre o momento em que os dois decidiram terminar o noivado, em 2020. "Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser ‘publicado’ ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Pqp, foi foda ver ela indo", escreveu.

"Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também", prosseguiu o músico.

Por fim, Luan abriu o coração e se declarou para a Jade: "Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem".

Nos comentários, os fãs se derreteram com a declaração. "Muito feliz por vocês! Quando tem que ser, não importa as voltas que o mundo dá… simplesmente é", escreveu Marina Ruy Barbosa "Raridade", disse uma internauta, em referência a música que Luan escreveu para Jade. "Você merece toda a felicidade do mundo", afirmou outra. "Torcemos tanto por vocês", declarou mais uma.