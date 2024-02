Ex-noiva de Luan Santana se pronuncia após cantor reatar com Jade Magalhães - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 18:17 | Atualizado 28/02/2024 18:20

Após Luan Santana anunciar que reatou o namoro com Jade Magalhães e publicar uma declaração apaixonada no Instagram, a ex-noiva do cantor se pronunciou e pediu paz.

A modelo e influenciadora Izabella Cunha pediu para os fãs pararem de comparar os dois relacionamentos do cantor. "Parem com guerra nos comentários. Paz, por favor", pediu ela.

Luan e Izabela assumiram o namoro em novembro de 2021 e oito meses depois, comunicaram o noivado nas redes sociais. No entanto, o romance chegou ao fim em maio de 2023.

Nesta quarta-feira (28), Luan confirmou que reatou o relacionamento com Jade. Os dois estavam juntos há 12 anos e haviam terminado o namoro em 2020.

"Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Pqp, foi foda ver ela indo", escreveu ele no Instagram. "Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem".