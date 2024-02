Sabrina Sato e Nicolas Prattes dividem opiniões ao assumir romance - Foto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 08:37 | Atualizado 29/02/2024 08:38

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram o que falar nas redes sociais após assumirem um romance, mesmo com uma diferença de dezessete anos entre eles. O registro do casal abraçado enquanto aproveita uma espécie de lagoa paradisíaca viralizou, com a trilha sonora de "Cigana", sucesso de Ludmilla, ao fundo e risadas de ambos.



As publicações com o amado nos stories de Sabrina Sato não passaram despercebidas pelos internautas, que dividiram opiniões sobre a relação. Enquanto alguns admiravam a química entre os dois, outros questionavam a diferença de idade, gerando debates acalorados nas redes sociais.



Mesmo com as críticas, houve quem defendesse o casal, argumentando que o amor não se mede por idade. “Lindos e independentes, casal lindo, felicidades”, elogiou Nicole Bahls. “Que tanto de gente invejosa, casal lindo e feliz”, escreveu uma seguidora. “A Tata é a prova que pode dar certo gente”, brincou outra.



Por outro lado, as comparações entre Sabrina e a mãe de Nicolas não foram poupadas. “Sabrina tem exatamente a idade de Gisele Prattes, a mãe dele, 43 anos”, apontou uma internauta. “Ele consegue ter mais rugas que ela”, reparou outra. “Nada melhor que um Mucilon”, ironizou mais um.