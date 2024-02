Vitória Strada fala sobre relação com a ex, Marcella Rica - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 21:47

Vitória Strada abriu o jogo sobre a relação com a ex-noiva, Marcella Rica. As atrizes curtiram o Carnaval juntas este ano e também mantêm a amizade.

"A gente trabalha juntas ainda e espero ainda trabalhar muito com ela", declarou Vitória à Quem. A artista estrela projetos de publicidade com a produtora da ex.

De acordo com Strada, o amor se transformou e as duas continuam tendo uma boa relação. "A gente continua se amando muito, mas como amigas. Não é porque terminou uma relação de alguma forma que a nossa relação vai terminar por completo", explicou.

"A gente faz essa relação continuar de outra forma, como duas pessoas que se amam e torcem uma pela outra. Isso é o mais importante", completou.

Vitória e Marcella anunciaram o fim da relação em julho do ano passado com uma publicação nas redes sociais. As duas assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2019 e ficaram noivas em 2021.