Vanderlei LuxemburgoJuan Mabrobata / AFP

Publicado 29/02/2024 08:45

Vanderlei Luxemburgo está enfrentando um processo judicial após ter desistido de um contrato de locação de um flat no Hotel Transamerica Perdizes. A coluna descobriu com exclusividade que o ex-técnico da seleção brasileira alugou o imóvel por seis meses, mas desistiu no segundo mês. Ele também recusou-se a arcar com as multas e despesas da imobiliária.

De acordo com o documento obtido pela coluna e mostrado com exclusividade no programa Melhor da Tarde, o contrato foi firmado em 20 de setembro de 2022 com a empresa "SÓ FLATS", corretora do ramo imobiliário. O acordo previa um prazo de locação de seis meses, com aluguel mensal no valor de R$ 4.000,00. Além disso, estipulava-se uma multa para rescisão antecipada, equivalente a um aluguel mais a comissão da imobiliária pelos meses faltantes.

A ação pede que o ex-técnico efetue o pagamento da dívida, que totaliza R$ 4.438,05. Vanderlei Luxemburgo também deverá pagar honorários dos advogados, que equivalem a 10% do valor da execução. Caso o famoso não seja encontrado e não cumpra o pagamento, o documento pede pela penhora e avaliação de bens pelo oficial de Justiça.

Para quem não lembra, Vanderlei Luxemburgo é um dos técnico com mais títulos do Brasileirão e o mais vitorioso, com 356 vitórias. Ele chegou a treinar a Seleção Brasileira e teve uma breve passagem pelo Real Madrid. Já faz um tempo que ele está longe dos holofotes, afastado de polêmicas na mídia.