Tata Estaniecki e CocieloFoto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 11:03

Tata Estaniecki não ficou calada diante de críticas direcionadas ao seu filho caçula, Caio, de apenas 9 meses, fruto do casamento com Julio Cocielo. Uma seguidora comentou sobre as orelhas do bebê, desencadeando uma resposta afiada da apresentadora do Pod Delas.



Em uma caixinha de perguntas no Instagram da famosa, uma internauta disparou: "Orelhudinho o Caio, né? Mas é fofo. [...] Ele tem um pouco de orelhinha de abano, parece". No entanto, Tata não deixou passar a ofensa à criança, devolvendo o comentário negativo com uma resposta afiada.



"Com certeza sua língua é maior do que a orelha dele, Dona Ivone", rebateu a influencer e apresentadora. Para quem não sabe, o pequeno Caio é segundo filho de Tata e Cocielo, que também são os pais de Bia, que completa 4 anos em abril e já possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.



Recentemente, a família comemorou o nono mês de vida de Caio de uma forma especial, se fantasiando de personagens da Turma da Mônica. O aniversariante surgiu nos registros como Cebolinha, Tata foi de Magali, Bia de Mônica e Cocielo de Cascão, encantando os seguidores do casal.